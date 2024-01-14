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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Hakkarigücüspor, sahasında Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 4-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 16:24 Güncelleme: 14.01.2024 - 16:24
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Hakkarigücüspor, sahasında Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 4-0 mağlup etti.

        Merzan Futbol Sahası'nda karşılaşma öncesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        Sağanak altında oynanan müsabakada ev sahibi Hakkarigücüspor, Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 4-0 yendi.

        Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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