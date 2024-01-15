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        Hakkari'de pul biber poşetlerine gizlenmiş 2 kilo 45 gram eroin ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 yolcunun valizinde, pul biber poşetlerine gizlenmiş 2 kilo 45 gram eroin ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 19:14 Güncelleme: 15.01.2024 - 19:26
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        Hakkari'de pul biber poşetlerine gizlenmiş 2 kilo 45 gram eroin ele geçirildi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 yolcunun valizinde, pul biber poşetlerine gizlenmiş 2 kilo 45 gram eroin ele geçirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, ilçede dün narkotik madde arama köpeği "Fox" ile bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

        Aramada 2 yolcunun valizinde pul biber poşetlerinin içinde gizlenmiş 4 paket halinde 2 kilo 45 gram eroin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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