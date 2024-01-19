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        Yüksekova kristal kar örtüsüyle "kayak sporunun parlayan yıldızı" oldu

        SAYİM HARMANCI/ULAŞ GÜVEN - Son yıllarda yapılan yatırımlar ve verilen destekler sayesinde kayak sporunun geliştiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, kristal kar örtüsüyle bu alanda önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 11:03 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:03
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        Yüksekova kristal kar örtüsüyle "kayak sporunun parlayan yıldızı" oldu
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        SAYİM HARMANCI/ULAŞ GÜVEN - Son yıllarda yapılan yatırımlar ve verilen destekler sayesinde kayak sporunun geliştiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, kristal kar örtüsüyle bu alanda önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapmaya başladı.

        Huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla kabuğunu kıran ilçe, hem başarılı kayak sporcuları hem de gerçekleştirilen organizasyonlarla kayak sporunun parlayan yıldızı haline geldi. Kayak milli takımlarına en fazla sporcu gönderilen yerlerden biri olan Yüksekova'da, 18 yıllık aranın ardından geçen yıl Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

        Bu yıl da sezonun yeni başlamasına rağmen milli takım eleme kampının yapıldığı ilçe, dün başlayan Kayaklı Koşu Eleme Yarışmaları için 20 ilden gelen 560 sporcuyu ağırladı. Dereceye girmek için kristal kar örtüsü üzerindeki 2,5 kilometrelik pistte yarışan sporcular ile antrenör ve idareciler, ilçedeki otellerde doluluk oranını en yüksek seviyeye ulaştırdı.

        - "Kayağın her branşını seven, yapan bir ilçe konumuna geldik"

        Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        İlçe olarak güzel bir heyecan ve gurur yaşadıklarını belirten Çimşit, "Bugün sona erecek elemeler için çok sayıda sporcu ve misafiri ilçemizde ağırlıyoruz. Geçen yıl da kayaklı koşu eleme yarışlarını yaptık. Yine Yürekli köyünde Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştirmiştik. O yarışmaya da yaklaşık 400 sporcu katılmıştı. Her yıl ev sahipliği yaptığımız organizasyonlarda daha yüksek sayıda sporcumuzu ağırlıyoruz. Yüksekova, kayakla bütünleşmiş, kayağın her branşını seven, yapan bir ilçe konumuna geldi. Aynı zamanda milli takımımıza da çok sayıda sporcu yetiştirdik." diye konuştu.

        Yüksekovalı kayakçıların, geçen sene Bolu'da gerçekleştirilen Türkiye Kayaklı Koşu Finalleri'nde takım halinde birinci olduğunu anımsatan Çimşit, şunları kaydetti:

        "Bu tip organizasyonlar sayesinde gençlere ve çocuklarımıza kayak sporunu sevdiriyoruz. İlçemizde 8 otelimiz ver. Hemen her otelimizde doluluk oranları en yüksek seviyeye ulaştı. İlçemizdeki tüm sivil toplum kuruluşlarımız, tüm kamu kurumları, esnafımız ve vatandaşlarımız bu organizasyonun heyecanını yaşıyor. Bölgemizdeki kar kalitesini sonuna kadar değerlendiriyoruz, fırsata dönüştürüyoruz. Karın yerde kalma süresi 6 ayı buluyor. Bunun sonucu olarak da hem kayak yapıyoruz hem de buna benzer organizasyonlara tanıklık ediyoruz. Hedefimiz, daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmak. Yeni sporcular ve başarılı sporcular yetiştirmek istiyoruz."

        - "Kar kalitesi en iyi yer burası"

        Tunceli'den gelen antrenör Elif Aşkın da ilçeye ikinci kez geldiklerini ve çok iyi karşılandıklarını anlattı.

        Şu an Türkiye genelinde en iyi kar örtüsünün Yüksekova'da olduğunu dile getiren Aşkın, "Gerek esnaf gerekse ilgili kurumlar organizasyon için çok iyi çalışmışlar. Hava çok güzel. Türkiye'nin her yerinden sporcular, hakemler, görevliler geldi. Yüksekova'da böyle bir organizasyonun yapılması bizim için mutluluk. Burası yatırımlar almaya devam edecek. Kar kalitesi en iyi yer burası. Kar olmazsa antrenman olmaz, verim olmaz. Milli takım seçimleri de burada yapıldı." diye konuştu.

        Kastamonu'dan gelen Elanur Şepçi de ilçede ortamın çok güzel olduğunu bildirerek, "İnşallah güzel bir yarışma çıkarırız. Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Pistimiz güzel, ortam güzel. Güzel bir yarış atmosferi var. Güzel bir ilçe. Çok iyi karşılandık. Her şey için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

        Çankırı'dan gelen Meryem Duman ise ilçeye daha önce de geldiğini belirterek, "Kar kalitesi ve seviyesi gayet güzel. Kar yapısı olarak en iyisi diyebilirim. Pist çok iyi. İnsanlar çok iyi. Kayak için en uygun yer burası olabilir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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