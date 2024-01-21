Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kardan kapanan köy, mezra ve üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 18:18 Güncelleme: 21.01.2024 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kardan kapanan köy, mezra ve üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

        İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kentin yüksek rakımlı bölgelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yollarda çalışma yürüttü.

        Metrelerce karın bulunduğu zorlu coğrafyada çalışma yürüten ekipler, Onbaşılar köyü yakınlarındaki üs bölgelerinin yolunu açtı.

        Ekipler, bölgede yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        AK Parti'nin Hakkari Belediye Başkan adayı Ölmez için karşılama programı dü...
        AK Parti'nin Hakkari Belediye Başkan adayı Ölmez için karşılama programı dü...
        Hakkari'deki kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
        Hakkari'deki kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
        Hakkari'de kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede çalışmalar sürüyor
        Hakkari'de kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede çalışmalar sürüyor
        Hakkari'de rahatsızlanan 7 aylık bebek ambulans helikopterle hastaneye ulaş...
        Hakkari'de rahatsızlanan 7 aylık bebek ambulans helikopterle hastaneye ulaş...
        Yüksekova'da ekipler metrelerce kar altındaki yollarda çalışma yürütüyor
        Yüksekova'da ekipler metrelerce kar altındaki yollarda çalışma yürütüyor
        Yüksekova'da 665 sporcunun katıldığı Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışması s...
        Yüksekova'da 665 sporcunun katıldığı Türkiye Kayaklı Koşu Eleme Yarışması s...