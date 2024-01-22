Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de karla kaplı köylerde günlük yaşam zorlu geçiyor

        SAYİM HARMANCI/ULAŞ GÜVEN - Kış mevsiminin çetin geçtiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, son günlerdeki yağışlar nedeniyle tek katlı ev ve ahırların kar altında kaldığı köylerde vatandaşlar, hem karla mücadele ediyor hem de zor şartlarda hayvanlarını beslemeye çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 11:07 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de karla kaplı köylerde günlük yaşam zorlu geçiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAYİM HARMANCI/ULAŞ GÜVEN - Kış mevsiminin çetin geçtiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, son günlerdeki yağışlar nedeniyle tek katlı ev ve ahırların kar altında kaldığı köylerde vatandaşlar, hem karla mücadele ediyor hem de zor şartlarda hayvanlarını beslemeye çalışıyor.

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Yüksekova ilçesinin bazı köylerinde, son yağışların ardından kar kalınlığı 1.5 metreyi aştı.

        Zorlu kış koşulları, geçimini hayvancılıkla sağlayan köylülerin yaşamını güçleştiriyor.

        Tek katlı ev ve ahırların karla kaplandığı ilçeye bağlı Karabey köyünde yaşayan vatandaşlar da kışın getirdiği zorluklarla mücadele ediyor.

        Bir yandan ev ile ahırların üzerinde ve önünde biriken karları temizleyen köylüler, bir yandan da en önemli geçim kaynakları olan hayvanların bakımını yapıyor.

        Yazın tarla, mera ve yaylalarda biçtikleri otları ahırlarına yakın bölgelere istifleyen köylüler, yemleri kar altından güçlükle çıkarıp bazen sırtlarında, bazen de eşek ve kızaklarla kar örtüsünün üzerine sererek hayvanlarını yemliyor.

        - "Sabahtan akşama kadar durmadan çalışıyoruz"

        Hayvancılıkla uğraşan Cebrail Karahan, AA muhabirine, köyün bazı noktalarında 2,5 metreye yakın kar olduğunu söyledi.

        Ev ve ahırların kar altında kaldığını belirten Karahan, yaşadıkları zorlukları şöyle anlattı:

        "Son günlerde çok kar yağdı. Ahırların önünde ve üzerindeki karı temizliyoruz. Kar üstünde hayvanları yemlemek için alan açıyoruz. Kar altında kalan otları çıkarıp branda üzerinde ya da eşek ve kızaklarla taşıyoruz. İşimiz kışın daha çok oluyor. Sabah erkenden uyanıp akşama kadar durmadan çalışıyoruz. 3 gündür ahırımızın önünde biriken karları temizlemeye çalışıyorum. Köyün geçim kaynağı hayvancılıktır. Herkes koyun besliyor. İşimiz zorlu geçiyor."

        Köy sakinlerinden Ali Aslan da köyde kar örtüsünün 6 ay yerde kaldığını, zor koşullarda çalıştıklarını dile getirdi.

        Ahırların, tek katlı evlerin kar altında olduğunu bildiren Aslan, "Bazen kar nedeniyle hayvanlarımızı ahırdan çıkaramıyoruz. Alan açtıktan sonra çıkarıp yem verebiliyoruz. Ahırların damında ve çevresinde biriken karı temizlemek çok zamanımızı alıyor. Bu dönemlerde çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz." diye konuştu.

        Serdar Özdemir ise "Bu yıl köyde çok kar yağdı. Son 2 yılda bu kadar kar yağmamıştı. Dayım hasta olduğu için yardıma geldim. Onların da küçükbaş hayvanları var. Köydeki işler çok zor. Köy kar örtüsü altında kaldı. Biz de kar birikintilerini temizlemeye çalışıyoruz." dedi.

        Köyde 200 küçükbaş hayvanı bulunan İslam Alaca, bölgede en çok kar alan yerleşim yerlerinden birinde yaşadıklarını anlattı.

        Günde 3-4 kez hayvanları yemlediklerini söyleyen Alaca, "Kar nedeniyle işimiz çok zahmetli oluyor. Hem günlük yaşamımızı sürdürüyoruz hem de karla mücadele ediyoruz. Karları temizleyip hayvanlara bakmak zorlu oluyor. Köyde birçok kişi besicilik yapıyor. Bununla geçimimizi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        "Sorgulamak lazım"
        "Sorgulamak lazım"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        Almanya'da yüz binlerce kişi sokağa indi
        Almanya'da yüz binlerce kişi sokağa indi
        Goller öncesi faul var mı?
        Goller öncesi faul var mı?
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        Florida Valisi DeSantis başkanlık seçim yarışından çekildi
        Florida Valisi DeSantis başkanlık seçim yarışından çekildi
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"

        Benzer Haberler

        Yüksekova'da besicilerin zorlu kış mesaisi
        Yüksekova'da besicilerin zorlu kış mesaisi
        Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
        Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
        AK Parti'nin Hakkari Belediye Başkan adayı Ölmez için karşılama programı dü...
        AK Parti'nin Hakkari Belediye Başkan adayı Ölmez için karşılama programı dü...
        Hakkari'deki kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
        Hakkari'deki kayak merkezinde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
        Hakkari'de kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede çalışmalar sürüyor
        Hakkari'de kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede çalışmalar sürüyor
        Hakkari'de rahatsızlanan 7 aylık bebek ambulans helikopterle hastaneye ulaş...
        Hakkari'de rahatsızlanan 7 aylık bebek ambulans helikopterle hastaneye ulaş...