Yüksekova'da ekipler kar kalınlığının 7 metreye ulaştığı bölgede çalışma yürütüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu Dağlıca bölgesinde köy ve mezralara ulaşımın sağlandığı yolu açmak için çaba gösteriyor.

İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İlçenin Dağlıca bölgesinde kar, tipi ve çığ sebebiyle kapanan yolda çalışma başlatan görevliler, kar kalınlığının bazı kesimlerde 7 metreyi bulması yüzünden güçlükle ilerleyebiliyor.

İş makineleriyle adeta kardan tünel oluşturan ekipler, köy ve mezralara ulaşımı sağlayan yolu kısa sürede açmayı hedefliyor.

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