Yüksekova'da polisler, KADES hakkında vatandaşları bilgilendirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

Çarşı merkezindeki iş yerlerini gezen polisler, esnaf ile vatandaşa aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında yaptıkları çalışmaları anlattı.

Uygulama hakkında da bilgi veren ekipler, görüştükleri vatandaşlara broşür dağıttı.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memuru Şeyda Ata Demirel, çalışma çerçevesinde şiddete maruz kalan kişinin ilk olarak ifadesinin alındığını daha sonra 6284 Sayılı Kanun hakkında detaylı olarak bilgilendirildiğini söyledi.

Şiddete maruz kalan kişinin söz konusu kanundan yararlanmak isterse ve uzaklaştırma talebi olursa mahkemeye gerekli yazışmaların yapılarak kararın çıkmasının beklendiğini belirten Demirel, şunları kaydetti:

"Karar çıktıktan sonra karşı tarafa ve mağdura karar tebliğ edilir. Tebliğ edilirken, maddeler tek tek okunur dikkat etmeleri gereken hususlar bildirilir. Karşı taraf herhangi bir ihlal yaptığında 3 gün ile 10 gün arası hapis cezası alacağını bilir. Haftada 2 kere evlerine giderek iyi olup olmadıklarını kontrol ediyoruz. Uzaklaştırma kararıyla alakalı herhangi bir sıkıntılarının olup olmadığını kendilerinden teyit ediyoruz. Müracaat eden kadınlara KADES hakkında detaylı olarak bilgi veriyoruz. Şiddet görmüş kadınlar ayrıca gidecek yeri olmadığını beyan ederse koruma altına alınmasını sağlıyoruz."