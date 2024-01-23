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        Hakkari'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli tutuklandı

        Hakkari'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 23:37 Güncelleme: 23.01.2024 - 23:37
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        Hakkari'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli tutuklandı
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        Hakkari'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli tutuklandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 14-20 Ocak'ta İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele çalışması yürütüldü.

        Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 69 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 19 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Kentte aynı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 89, dolandırıcılık olayları da yüzde 75 azaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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