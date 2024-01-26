Yüksekova'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir iş yerinde çıkan hasara yol açtı.

İlçe merkezindeki manavda sabah saatlerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alına yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.