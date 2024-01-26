Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir iş yerinde çıkan hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 14:50 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir iş yerinde çıkan hasara yol açtı.

        İlçe merkezindeki manavda sabah saatlerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alına yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"
        "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"
        Bakan Tekin velilere seslendi! Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz?
        Bakan Tekin velilere seslendi! Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz?
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Sahte doktorun yakalandığı an! Şüpheliden flaş iddia!
        Sahte doktorun yakalandığı an! Şüpheliden flaş iddia!
        ICJ soykırım davasında İsrail hakkında kararını açıklayacak
        ICJ soykırım davasında İsrail hakkında kararını açıklayacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim programı netleşti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim programı netleşti!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Karısıyla tartışan sürücü için tetikçi tuttu!
        Karısıyla tartışan sürücü için tetikçi tuttu!
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        İngiltere Kralı 3. Charles ameliyat oldu
        İngiltere Kralı 3. Charles ameliyat oldu
        "Ayakları titreyecek"
        "Ayakları titreyecek"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber

        Benzer Haberler

        21 yıldır köydeki leyleklerden erkek öldü, dişi ve yavrusu yuvalarını terk...
        21 yıldır köydeki leyleklerden erkek öldü, dişi ve yavrusu yuvalarını terk...
        Van, Hakkari ve Bitlis'te 50 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Hakkari ve Bitlis'te 50 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
        Hakkari'de yolu kardan kapanan köydeki hasta kadının yardımına ekipler yeti...
        Hakkari'de yolu kardan kapanan köydeki hasta kadının yardımına ekipler yeti...
        Yüksekova'da lojistik depo oluşturuluyor
        Yüksekova'da lojistik depo oluşturuluyor
        Hakkari'de yolu kapanan mezrada rahatsızlanan çocuğa paletli ambulansla ula...
        Hakkari'de yolu kapanan mezrada rahatsızlanan çocuğa paletli ambulansla ula...
        Şemdinli Kaymakamı Ateş toprak kaymasının yaşandığı bölgelerde incelemede b...
        Şemdinli Kaymakamı Ateş toprak kaymasının yaşandığı bölgelerde incelemede b...