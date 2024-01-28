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        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 658 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 658 yerleşim biriminin yolu kapalı bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 11:09 Güncelleme: 28.01.2024 - 11:09
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        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 658 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 658 yerleşim biriminin yolu kapalı bulunuyor.

        Van'da 2 gün boyunca aralıklarla görülen kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde dünden bu yana kapalı 451 köy ve mezra yolundan 148'i ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

        Ekipler 303 mahalle ve mezra yolunun açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Kent merkezinde de çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, ana yollar, cadde ile kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama yapıyor.

        Muradiye ilçesi Devetaş Mahallesi Mağara mezrasında, vatandaşların kışın kullanmadığı tek katlı evler ve ahırlar karla kaplandı.

        Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı da karla beyaza büründü. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği parktaki ağaçlarda, soğuk havanın etkisiyle kırağı oluştu.

        - Hakkari

        Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, karla mücadele ekipleri, kapanan 355 köy ve mezra yolundan 162'sini yürüttükleri çalışmayla açtı.

        Kentte, kalan 193 yerleşim yerinin yolunu açılması için çalışmalar devam ediyor.

        Belediye ekipleri de kent merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yürüttü.

        Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin üzerinde biriken karları küreklerle temizlemeye başladı.

        - Muş

        Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar ve tipi nedeniyle kapanan 323 köy yolundan 261'inin açıldığını belirtti.

        Yentür, kalan 62 köy yolunun açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

        Belediye ve karayolları karla mücadele ekipleri de kent merkezi ve bağlantı yollarında kar temizleme ve tuzlama yaptı.

        Belediye Başkanı Feyat Asya, 120 personel ve 60 iş makinesiyle 17 mahallede eş zamanlı başlatılan çalışmaların sürdüğünü kaydederek, "Vatandaşlarımızın hayat kolaylığını sağlamak üzere sahadayız. Vatandaşların mağdur olmaması için gereken çalışmayı yapıyoruz. Tek talebimiz vatandaşlarımızın yol kenarına pak ettikleri araçlarını kaldırmalarıdır." dedi.

        - Bitlis

        Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 100 köy yolunun kapalı olduğunu belirtti.

        Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kardan kapanan köy yollarını açma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

        Ahlat ilçesinde kar yağışının ardından Harabeşehir Mahallesi'ndeki Emir Bayındır Köprüsü ile etrafındaki ağaçlar kırağıyla kaplandı.

        Beyaza bürünen ilçede, tarihi mekanların kar örtüsüyle bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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