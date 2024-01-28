Hakkari'de kapı, pencere imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu Hakkari'de PVC kapı, pencere üretiminin yapıldığı imalathanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hakkari'de PVC kapı, pencere üretiminin yapıldığı imalathanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağlar Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde Zeki Zibek'e ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hakkari Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Sanayi esnafı ve vatandaşların da destek verdiği çalışmayla söndürülen yangında, dükkandaki malzemelerin büyük bölümü zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı iş yerindeki zarar görmeyen malzemeler, belediye ekipleri, esnaf ve vatandaşlar tarafından imalathaneden çıkarıldı.

Zibek, AA muhabirine, iş yerinde PVC malzemelerinin olduğunu belirterek, "Zararımız büyük. Yangını duyan herkes yardıma geldi. Belediye ekipleri de büyük çaba sarf etti. Hepsine teşekkür ederim. İçerideki malzemeleri çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.