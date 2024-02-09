Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de olası bir depreme karşı alınacak önlemler konuşuldu

        Hakkari'de "Depreme Hazır Bir Hakkari İçin İlçe Bazlı Yapı Stoku Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 09:30 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de olası bir depreme karşı alınacak önlemler konuşuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'de "Depreme Hazır Bir Hakkari İçin İlçe Bazlı Yapı Stoku Toplantısı" yapıldı.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilçelerin yapı stokunu güçlendirip depreme dayanıklı hale getirilmesi için yapılabilecek çalışma ve projeler ele alındı.

        Çelik, toplantıda yaptığı konuşmada, depreme dirençli şehirler inşa etmeleri gerektiğine vurgu yaparak, öncelikli hedeflerinin daha sağlam bir yapı stoku oluşturmak olduğunu ifade etti.

        İlk etapta 500 konutun deprem risk performanslarının çıkarılacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Buna ek olarak, belediyemizce belirlenecek 10 noktaya, içinde enkaz arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak bütün ekipmanların temin edildiği deprem müdahale konteynerleri kurulacak. Hakkari Üniversitesi bünyesinde Deprem Araştırma Laboratuvarı kurulacak. Vatandaşlarımızın konutları için KAROT (bina dayanıklılık testi) yapılacak. Arama kurtarma ekipleri kapsamında Jandarma, Emniyet ve Milli Eğitim müdürlükleri bünyesinde toplam 57 tim, 870 personel planlandı. Kurulacak ekiplerle mevcuttaki iş makinalarının eşleşmesinin yapılıp, acil durumda hangi iş makinasının hangi ekip ile işbirliği içinde olacağı da önceden belirlenecek. AFAD ile koordineli şekilde ekipman listesi çıkarılacak. Temini bir an evvel yapılacak. İleride biz de bu iradenin bir parçasıydık demek için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Kurumlar arası işbirliği çok önemli."

        Toplantıya, vali yardımcıları Furkan Berber, Tayyar Emre Mahmutoğlu, Buğra Karadağ, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya ve kurum amirleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Korkutan görüntü... Rize'de çığ düşme anı kamerada!
        Korkutan görüntü... Rize'de çığ düşme anı kamerada!
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        Aslan sol bekine geç de olsa kavuştu
        Aslan sol bekine geç de olsa kavuştu
        Türk Kardiyoloji Derneği uyardı: Sigara bir hastalık
        Türk Kardiyoloji Derneği uyardı: Sigara bir hastalık
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        TMSF'den araç alacaklara uyarı
        TMSF'den araç alacaklara uyarı
        Trafikteki hatasını fark edince kendini polise ihbar etti
        Trafikteki hatasını fark edince kendini polise ihbar etti
        Akrabaları Gezeravcı'yı bekliyor
        Akrabaları Gezeravcı'yı bekliyor
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her maç kahraman lazım"
        "Her maç kahraman lazım"
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Ya izin ya para
        Ya izin ya para
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Engelli kuzene cinsel saldırı! Skandal indirim!
        Engelli kuzene cinsel saldırı! Skandal indirim!
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze çağrısı
        ABD Başkanı Biden'dan Gazze çağrısı
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!

        Benzer Haberler

        Hakkari´de Alp Disiplini 1'inci Etap Yarışları başladı
        Hakkari´de Alp Disiplini 1'inci Etap Yarışları başladı
        Alp Disiplini 1. etap yarışları Hakkari'de başladı
        Alp Disiplini 1. etap yarışları Hakkari'de başladı
        Yüksekova'da kardan kapanan köy yolu açıldı
        Yüksekova'da kardan kapanan köy yolu açıldı
        Hakkari'de düzenlenen Okul Sporları Güreş Grup Müsabakaları başladı
        Hakkari'de düzenlenen Okul Sporları Güreş Grup Müsabakaları başladı
        Hakkari kış sporlarının önemli merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor
        Hakkari kış sporlarının önemli merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor
        Hakkari'de geçen ay uyuşturucu operasyonlarda yakalanan 22 şüpheli tutuklan...
        Hakkari'de geçen ay uyuşturucu operasyonlarda yakalanan 22 şüpheli tutuklan...