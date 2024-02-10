Tuğgeneral Çarıkcıoğlu, Hakkari Fen Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi
Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, lise öğrencileriyle bir araya geldi.
Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, lise öğrencileriyle bir araya geldi.
Tuğgeneral Çarıkcıoğlu, Hakkari Fen Lisesi'ni ziyaret etti.
Öğrencilerle kariyer planlaması hakkında sohbet eden Çarıkcıoğlu, öğrencilerin sorularını cevapladı, tavsiyelerde bulundu.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, Çarıkcıoğlu'na teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.