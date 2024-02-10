Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Tuğgeneral Çarıkcıoğlu, Hakkari Fen Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi

        Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, lise öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 16:04 Güncelleme: 10.02.2024 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tuğgeneral Çarıkcıoğlu, Hakkari Fen Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, lise öğrencileriyle bir araya geldi.

        Tuğgeneral Çarıkcıoğlu, Hakkari Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

        Öğrencilerle kariyer planlaması hakkında sohbet eden Çarıkcıoğlu, öğrencilerin sorularını cevapladı, tavsiyelerde bulundu.

        Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, Çarıkcıoğlu'na teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Bisiklet ile minibüs çarpıştı! Kahreden kaza!
        Bisiklet ile minibüs çarpıştı! Kahreden kaza!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Hangisi Almanya Başbakanı Scholz?
        Hangisi Almanya Başbakanı Scholz?
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        CHP Hakkari il başkanı görevinden istifa etti
        CHP Hakkari il başkanı görevinden istifa etti
        Hakkari'de 5. Kar Festivali başladı
        Hakkari'de 5. Kar Festivali başladı
        Yüksekova'da karla mücadele sürüyor
        Yüksekova'da karla mücadele sürüyor
        Hakkari'de telefonla dolandırılmaya çalışılan kişiyi polis kurtardı
        Hakkari'de telefonla dolandırılmaya çalışılan kişiyi polis kurtardı
        Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan yol açıldı
        Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan yol açıldı
        Hakkari'de AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi
        Hakkari'de AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi