Hakkari'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

Yapılan aramada 2 uyuşturucu içme aparatı ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda, Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında tespit ettikleri adrese operasyon düzenledi.

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