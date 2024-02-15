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        Hakkari'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 09:40 Güncelleme: 15.02.2024 - 09:40
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        Hakkari'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
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        Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında tespit ettikleri adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Yapılan aramada 2 uyuşturucu içme aparatı ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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