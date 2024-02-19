Hakkari'de birer kilogramlık 22 külçe altın ele geçirildi

Bu kapsamda, ilçede durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, piyasa değeri toplam 45 milyon olan birer kilogramlık 22 külçe altın ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye külçe altın getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

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