Hakkari'de üs bölgesi yolunda karla mücadele çalışması yürütülüyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan kapanan Evliya Tepe Üs Bölgesi'nin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan kapanan Evliya Tepe Üs Bölgesi'nin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.
İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu üs bölgesinin yolunu açmak için 2 gündür çalışma yürütüyor.
Yolun büyük bölümünde kar temizleme çalışmasını tamamlayan ekipler, kalan kısmı da kısa sürede açmayı hedefliyor.
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