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        Hakkari'de üs bölgesi yolunda karla mücadele çalışması yürütülüyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan kapanan Evliya Tepe Üs Bölgesi'nin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 14:45 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:45
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        Hakkari'de üs bölgesi yolunda karla mücadele çalışması yürütülüyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan kapanan Evliya Tepe Üs Bölgesi'nin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

        İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu üs bölgesinin yolunu açmak için 2 gündür çalışma yürütüyor.

        Yolun büyük bölümünde kar temizleme çalışmasını tamamlayan ekipler, kalan kısmı da kısa sürede açmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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