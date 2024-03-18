Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü

        Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 13:30 Güncelleme: 18.03.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Van'da Zeve Şehitliği'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, ​Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi ve Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Kahraman, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

        Balcı, burada yaptığı konuşmada,18 Mart Çanakkale Zaferi'nin tarihe altın harflerle yazıldığını söyledi.

        Tarih boyunca birçok zorluğun üstesinden gelen ve tarihe yön vererek zaferlere imza atan milletin, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

        "Milletimiz canından aziz bildiği kutsal vatan toprağını korumak için 109 yıl önce dünya tarihinde eşi görülmemiş büyük bir destan yazmıştır. Bugün bizlerin en büyük sorumluluğu, bayrağımızın ilelebet dalgalanması için birlik ve beraberlik içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan kutsal toprağı korumak ve bizden sonraki nesillere güvenli bir şekilde bırakmaktır."

        Van Devlet Tiyatrosu salonunda devam eden programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardında günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

        Programda oratoryo, sinevizyon gösterimi, müzik dinletisi sunuldu, tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kompozisyon, şiir ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona eren programa, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, vali yardımcıları, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

        - Muş

        Muş Garnizon Şehitliğinde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Muş Valisi Avni Çakır, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam ve protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.

        Muş TOBB Sosyal Bilimler Lisesi tarafından Öğretmenevi konferans salonunda devam eden törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve gösteriler sahnelendi.

        Törende konuşan Vali Çakır, "1915 yılında yedi düvelin birleştiği ve ülkemizi işgal planları içinde olan düşman ordusu, Çanakkale önlerine geldi. O gün tarihte eşine az rastlanılan bir kahramanlık destanı yazıldı. Dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerine karşı muhteşem bir zafer kazandı. Çanakkale, aslında içinde barındırdığı ruhaniyetiyle önemli bir şehir. Bizlere düşen bu vatanı layıkıyla korumak, yüceltmek, bizden sonra güçlü birlik ve beraberliğin en üst seviyede olacağı şekilde teslim etmektir." ifadelerini kullandı.

        Törene, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, vali yardımcıları, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        - Hakkari

        Valilik önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, "Çanakkale şehitleri" ve "Şehitlerimiz" adlı sinevizyon gösterimi sunuldu.

        Öğrenciler tarafından gösterilerin sahnelenmesiyle son bulan programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Yasin Kalın, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

        - Bitlis

        Kent şehitliğinde düzenlenen programda saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı tören, İl Müftüsü Faysal Geylani tarafından okunan dua ve şehit güvenlik korucusu Nihat Çaprak'ın kabrine karanfil bırakılmasıyla son buldu.

        Törene Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Eren Üniversitesi (BEÜ) Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, şehit Çaprak'ın yakınları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart mesajı
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Diş hekimi cinayetinde karar açıklandı
        Diş hekimi cinayetinde karar açıklandı
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Kafedeki çatışmada İsveç'te bulunan çete liderinin izi iddiası!
        Kafedeki çatışmada İsveç'te bulunan çete liderinin izi iddiası!
        Doğu ve Güneydoğu için sel alarmı!
        Doğu ve Güneydoğu için sel alarmı!
        Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı: 12 kişi gözaltına alındı
        Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı: 12 kişi gözaltına alındı
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        META'ya geçici tedbir kararı
        META'ya geçici tedbir kararı
        "Durdurun futbolu inecek var"
        "Durdurun futbolu inecek var"
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        "Çanakkale geçilmez!"
        "Çanakkale geçilmez!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!

        Benzer Haberler

        Hakkari'deki kayak merkezi Avrupa'dan grupları ağırlıyor
        Hakkari'deki kayak merkezi Avrupa'dan grupları ağırlıyor
        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Çelik, şehit ailesinin evinde ifta...
        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Çelik, şehit ailesinin evinde ifta...
        Hakkari'de "Turizm Eylem Geliştirme Çalıştayı" yapıldı
        Hakkari'de "Turizm Eylem Geliştirme Çalıştayı" yapıldı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti'nin Hakkari mitinginde kon...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti'nin Hakkari mitinginde kon...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşin içine deste deste paraların da girmesiyle oyun...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşin içine deste deste paraların da girmesiyle oyun...
        Yüksekova'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
        Yüksekova'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi