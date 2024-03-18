Halk Eğitimi Merkezinin çok amaçlı konferans salonunda devam eden programda Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu Müdürü Ramazan Yaşar, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzelendi.

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