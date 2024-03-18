Çukurca'da şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar verildi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Kaymakamlık tarafından ilçedeki şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Kaymakamlık tarafından ilçedeki şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi.
İlçedeki restoranda düzenlenen programa katılan Kaymakam Mert Kumcu, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.
Şehitler için dua edilen programa, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Eyüp Akkaya, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
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