Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        seçim 2024 banner
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari Valisi Ali Çelik, oyunu kullandı

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçileri'nde oyunu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 14:20 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari Valisi Ali Çelik, oyunu kullandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçileri'nde oyunu kullandı.

        Cumhuriyet İlk ve Ortaokuluna gelen Çelik, vatandaşlarla selamlaştı, görevlilere kolaylıklar diledi.

        Daha sonra 1035 nolu sandıkta oyunu kullanan Çelik, seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        AK Parti Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez de okuldaki 1029 nolu sandıkta oyunu kullandı.

        Ölmez, görevlilere teşekkür ederek sandıktan çıkacak her sonuca saygı göstereceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri

        Benzer Haberler

        Herkari Bilim Sanat Edebiyat Derneği'nden okullara kitap desteği
        Herkari Bilim Sanat Edebiyat Derneği'nden okullara kitap desteği
        Yüksekova'da direksiyon eğitmenleri, çukurlara tepki için yolu trafiğe kapa...
        Yüksekova'da direksiyon eğitmenleri, çukurlara tepki için yolu trafiğe kapa...
        Çukurca'da Kütüphane Haftası etkinliği düzenlendi
        Çukurca'da Kütüphane Haftası etkinliği düzenlendi
        Yüksekova polisinden kütüphaneye kitap desteği
        Yüksekova polisinden kütüphaneye kitap desteği
        Hakkari'de, Iraklı şüphelinin üzerinde 1 kilo 870 gram külçe altın ele geçi...
        Hakkari'de, Iraklı şüphelinin üzerinde 1 kilo 870 gram külçe altın ele geçi...
        Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgelerinin yolunu açmak için çalışma yü...
        Hakkari'de ekipler karla kaplı üs bölgelerinin yolunu açmak için çalışma yü...