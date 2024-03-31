Hakkari Valisi Ali Çelik, oyunu kullandı
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçileri'nde oyunu kullandı.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçileri'nde oyunu kullandı.
Cumhuriyet İlk ve Ortaokuluna gelen Çelik, vatandaşlarla selamlaştı, görevlilere kolaylıklar diledi.
Daha sonra 1035 nolu sandıkta oyunu kullanan Çelik, seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu.
AK Parti Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez de okuldaki 1029 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Ölmez, görevlilere teşekkür ederek sandıktan çıkacak her sonuca saygı göstereceklerini belirtti.
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