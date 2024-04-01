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        Hakkari'de uyuşturucu şüphelisi İran uyruklu 2 kişi kaçma hazırlığı yaparken yakalandı

        Hakkari'de farklı tarihlerde ele geçirilen 361 kilo 184 gram uyuşturucu ve 11 bin uyuşturucu hapla ilgili aranan İran uyruklu 2 şüpheli, sınır dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 23:05 Güncelleme: 01.04.2024 - 23:05
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        Hakkari'de uyuşturucu şüphelisi İran uyruklu 2 kişi kaçma hazırlığı yaparken yakalandı
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        Hakkari'de farklı tarihlerde ele geçirilen 361 kilo 184 gram uyuşturucu ve 11 bin uyuşturucu hapla ilgili aranan İran uyruklu 2 şüpheli, sınır dışına kaçma hazırlığı yaparken yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince farklı tarihlere düzenlenen operasyonlarda 245 kilo 164 gram sentetik uyuşturucu, 18 kilo 852 gram eroin, 24 kilogram morfin, 11 kilogram esrar, 62 kilo 168 gram skunk ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Uyuşturucularla ilgili şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatan ekipler, dün Yüksekova ilçesi kırsalında yasa dışı yollardan sınır dışına kaçma hazırlığı yapan İran uyruklu 2 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

        Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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