Şemdinli Kaymakamı Ateş, köydeki öğrencileri ziyaret etti

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, köy okullarındaki öğrenci ve öğretmenleri ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ile Korgan, Öveç Beyyurdu ve Bozyamaç köylerindeki ilk ve orta okullarına giden Ateş, ziyaret ettiği öğretmen ve öğrencilerin talebini dinledi.

Öğrencilere ayakkabı hediye eden Ateş, "Her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için tüm imkanları seferber ediyoruz." dedi.