Şemdinli Kaymakamı Ateş, şehit ailelerini ziyaret etti

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, beraberindeki bazı kurum amirleriyle şehit ailelerini ziyaret etti.

14-20 Nisan Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında şehit aileleriyle bir araya gelen Ateş, devletin her zaman tüm imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını belirtti.

Ateş, "Şehitlerimizin emaneti olan aileler, herkesin kalbinde müstesna bir yere sahiptir. Vatanın bölünmezliği, milletimizin bağımsızlığı ve ülkemizin bekası uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz." diye konuştu.