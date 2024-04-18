Şemdinli Kaymakamı Ateş, şehit ailelerini ziyaret etti
Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, beraberindeki bazı kurum amirleriyle şehit ailelerini ziyaret etti.
Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, beraberindeki bazı kurum amirleriyle şehit ailelerini ziyaret etti.
14-20 Nisan Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında şehit aileleriyle bir araya gelen Ateş, devletin her zaman tüm imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını belirtti.
Ateş, "Şehitlerimizin emaneti olan aileler, herkesin kalbinde müstesna bir yere sahiptir. Vatanın bölünmezliği, milletimizin bağımsızlığı ve ülkemizin bekası uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.