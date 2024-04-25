Hakkari'de İl Koordinasyon Kurul Toplantısı düzenlendi

Hakkari'de, Vali Ali Çelik başkanlığında 2024 yılı 2. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabında yapılan bilgilendirmeye göre, toplantıda Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık ve Devlet Su İşleri (DSİ) ve Telekom Müdürlükleri ile Karayolları 114. Şube Şefliği yetkilileri tarafından yatırımlarla ilgili sunumlar yapıldı.

Toplantıda, önceki dönem ve 2024 yılı yatırımların izlenmesi, koordinasyon çalışmaları, sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi.