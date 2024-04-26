GÜNCELLEME - Hakkari'de dereye düşen kişi ölü bulundu
Hakkari'de dereye düşerek kaybolan kişi ölü bulundu.
Hakkari'de dereye düşerek kaybolan kişi ölü bulundu.
Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki İbrahim Keskin, Katramas Deresi kenarında dengesini kaybederek suya düştü.
Akıntıya kapılan Keskin'in yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yürütülen çalışma sonucu düştüğü yerden 4 kilometre uzaklıkta bulunan Keskin'in cansız bedeni, otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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