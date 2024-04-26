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        GÜNCELLEME - Hakkari'de dereye düşen kişi ölü bulundu

        Hakkari'de dereye düşerek kaybolan kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 17:01 Güncelleme: 26.04.2024 - 17:01
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        GÜNCELLEME - Hakkari'de dereye düşen kişi ölü bulundu
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        Hakkari'de dereye düşerek kaybolan kişi ölü bulundu.

        Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki İbrahim Keskin, Katramas Deresi kenarında dengesini kaybederek suya düştü.

        Akıntıya kapılan Keskin'in yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yürütülen çalışma sonucu düştüğü yerden 4 kilometre uzaklıkta bulunan Keskin'in cansız bedeni, otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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