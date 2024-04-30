Hakkari'de askeri bando konser verdi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Malatya 2. Ordu Komutanlığı Bandosu konser verdi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Malatya 2. Ordu Komutanlığı Bandosu konser verdi.
Spor salonunda düzenlenen konsere öğrenci ve vatandaşlar ilgi gösterdi.
Bando takımının seslendirdiği marşlar ve türkülere, vatandaşlar da alkışlarıyla eşlik etti.
Bando şefinin davetiyle sahneye çıkan öğrenciler, şarkı söyledi.
Konseri, Kaymakam Ali Ekber Ateş, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, Belediye Başkanı Fahri Şakar, muhtarlar, vatandaşlar ve öğrenciler dinledi.
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