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        Hakkari'de askeri bando konser verdi

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Malatya 2. Ordu Komutanlığı Bandosu konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 18:49 Güncelleme: 30.04.2024 - 18:49
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        Hakkari'de askeri bando konser verdi
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Malatya 2. Ordu Komutanlığı Bandosu konser verdi.

        Spor salonunda düzenlenen konsere öğrenci ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Bando takımının seslendirdiği marşlar ve türkülere, vatandaşlar da alkışlarıyla eşlik etti.

        Bando şefinin davetiyle sahneye çıkan öğrenciler, şarkı söyledi.

        Konseri, Kaymakam Ali Ekber Ateş, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, Belediye Başkanı Fahri Şakar, muhtarlar, vatandaşlar ve öğrenciler dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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