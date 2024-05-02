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        Hakkarili aile tarlada bitkin halde buldukları 2 sincap yavrusunun bakımını üstlendi

        Hakkari'nin Durankaya beldesinde Ayva ailesi, tarlada bitkin buldukları 2 sincap yavrusunun bakımını üstlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 14:03 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:03
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        Hakkarili aile tarlada bitkin halde buldukları 2 sincap yavrusunun bakımını üstlendi
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        Hakkari'nin Durankaya beldesinde Ayva ailesi, tarlada bitkin buldukları 2 sincap yavrusunun bakımını üstlendi.

        Beldenin Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Hemi Ayva, tarlada çalışırken 2 sincap yavrusunu bitkin halde bulunca eve götürdü. Ayva, diğer aile bireyleriyle bakımı üstlendiği hayvanlara şırıngayla süt vererek hayata tutunmalarını sağladı.

        Evin maskotu haline gelen sincaplar, mahalle sakinlerinin de ilgi odağı oldu.

        Hemi Ayva, AA muhabirine, anneleri ölen sincap yavrularına bakmak için eve getirdiğini söyledi.

        Sincaplara şırıngayla süt verdiğini anlatan Ayva, "Günde 3 kez süt veriyoruz. Karton kutuya koyduğum yünün üstünde bakımını yapıyoruz. Zarar görmemeleri için özenle bakıyoruz. Biraz büyüdüklerinde onları tekrar doğal ortamlarına bırakacağız. Yeni doğan bebek gibiler." dedi.

        Ayva'nın yeğeni Saadet Güldal da sincapları mahallenin yukarı kısmındaki tarlada bulduklarını belirterek, "Onları eve getirip sütle besledik. İnekten sağdığımız sütü enjektörle vermeye çalışıyoruz. Merak eden herkes gelip bakıyor. Daha çok küçükler. Burada birçok hayvan besliyoruz. Bunların da bakımını yapıyoruz." diye konuştu.

        Hakkari Valisi Ali Çelik de yavru sincapları besleyen ailenin videosunu sosyal medya hesabından "Kalbi olan herkes aynı dili konuşur: merhamet ve şefkat. Ve sevgi, tüm canlıları birleştirir, iyileştirir. İyi ki varsınız, dünyayı güzelleştiren güzel insanlar." ifadeleriyle paylaşmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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