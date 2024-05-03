Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da köy okulunda eğitim gören çocuklar için etkinlik düzenlendi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde köy okulunda eğitim gören öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 13:46 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova'da köy okulunda eğitim gören çocuklar için etkinlik düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde köy okulunda eğitim gören öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

        Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurslarda görevli usta öğreticiler, Aksu Köyü İlkokulu'nda öğrenciler için etkinlik yaptı.

        Öğrencilerle oyunlar oynayan usta öğreticiler, pasta keserek çocuklara ikram etti.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Aydın Taş, etkinlikle geleneksel sanatlar ve kültürel mirasın tanıtılmasını amaçladıklarını söyledi.

        Çocuklara yeni ilgi alanlarının oluşturulması ve yeteneklerinin keşfedilmesinin önemine değinen Taş, "Çocuklarla hem oyun hamuruyla hem de müzik eşliğinde oyunların oynanması ve pasta kesilmesi gibi etkinlikler planladık. Bu anlamda hem usta öğreticimize hem kursiyerlerimize hem de çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. Usta öğreticilerimizle beraber etkinliklerimizi artırmaya ve çocuklarımızın gönlüne dokunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Usta öğretici Müminat Karagöz de "Amacımız 3-4 yaşlarında olan çocuklarımızın müzik yoluyla ve oyun hamuru etkinlikleriyle becerilerini artırmak. Küçük hediyeler verdik. Çocuklarda bu reaksiyonu gördük. Olumlu geri dönüşleri aldık." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Evlat vahşeti! Babasını defalarca bıçakladı
        Evlat vahşeti! Babasını defalarca bıçakladı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Dr. Mehmet Öz'den gençlere "bel çevrenizi inceltin" uyarısı!
        Dr. Mehmet Öz'den gençlere "bel çevrenizi inceltin" uyarısı!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Derya'yı uykusunda 16 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Derya'yı uykusunda 16 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Yönetim toplanıyor!
        Yönetim toplanıyor!

        Benzer Haberler

        Hakkarili aile tarlada bitkin halde buldukları 2 sincap yavrusunun bakımını...
        Hakkarili aile tarlada bitkin halde buldukları 2 sincap yavrusunun bakımını...
        Yüksekovalı kadınların baharda 'ot' mesaisi
        Yüksekovalı kadınların baharda 'ot' mesaisi
        Çukurca Kaymakamı Kumcu, terör nedeniyle boşaltılan köylerde incelemelerde...
        Çukurca Kaymakamı Kumcu, terör nedeniyle boşaltılan köylerde incelemelerde...
        Hakkari'de üs bölgesi yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Hakkari'de üs bölgesi yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Hakkari'de askeri bando konser verdi
        Hakkari'de askeri bando konser verdi
        Şemdinli Kaymakamı Ateş, tarihi Taş Köprü'de incelemelerde bulundu
        Şemdinli Kaymakamı Ateş, tarihi Taş Köprü'de incelemelerde bulundu