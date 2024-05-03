Hakkari'de TYP kura çekimi yapıldı
Hakkari'de İŞKUR tarafından Valilik bünyesinde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında görevlendirilecek kişilerin kura çekimi yapıldı.
Hakkari'de İŞKUR tarafından Valilik bünyesinde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında görevlendirilecek kişilerin kura çekimi yapıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde düzenlenen programda 650 kişi kurayla belirlendi.
Kurada ismi çıkanların işlemlerin tamamlanmasının ardından göreve başlayacağı belirtildi.
Kura çekimine Hakkari Noter Vekili Serdar Kundakçı, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
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