Askeri bando takımı Yüksekova'da konser verdi
Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konser verdi.
Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konser verdi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonundaki konsere öğrenciler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.
Marşlar ve türküler seslendiren bandoya, dinleyiciler alkışlarla eşlik etti.
Bando şefinin davetiyle öğrenciler de şarkılar seslendirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.