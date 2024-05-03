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        Hakkari'de akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi

        Hakkari'de akıl ve zeka oyunları il turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 18:21 Güncelleme: 03.05.2024 - 18:21
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        Hakkari'de akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi
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        Hakkari'de akıl ve zeka oyunları il turnuvası düzenlendi.

        Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu iş birliğinde yürütülen ve Hakkari'de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası, spor salonunda gerçekleştirildi.

        7 farklı oyunda yarışan 200 öğrenci, başarılı olmak için ter döktü.

        Turnuvanın yapıldığı salona gelen Vali Ali Çelik, öğrencilerle görüştü, başarı diledi.

        Turnuvanın, teknoloji bağımlılığını en aza indirerek çocukların zihinsel gelişiminin desteklemesine ve oyunlarla olan dostluklarının gelişmesine vesile olduğunu belirten Çelik, dereceye giren öğrencilerin Hakkari'yi temsilen Türkiye finallerinde yarışacağını ifade etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da "Öğrencilerimizin akademik gelişiminin yanında, zihinsel gelişimini de çok önemsiyoruz. Bu kapsamda eğitimi bütüncül bir yaklaşımla görüyor ve oyunlarla destekliyoruz. Katılan öğrencilerimize başarı dilerken, yarışmada görev alan öğretmenlerimize de emekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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