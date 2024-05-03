Hakkari'de akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi

Hakkari'de akıl ve zeka oyunları il turnuvası düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu iş birliğinde yürütülen ve Hakkari'de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası, spor salonunda gerçekleştirildi.

7 farklı oyunda yarışan 200 öğrenci, başarılı olmak için ter döktü.

Turnuvanın yapıldığı salona gelen Vali Ali Çelik, öğrencilerle görüştü, başarı diledi.

Turnuvanın, teknoloji bağımlılığını en aza indirerek çocukların zihinsel gelişiminin desteklemesine ve oyunlarla olan dostluklarının gelişmesine vesile olduğunu belirten Çelik, dereceye giren öğrencilerin Hakkari'yi temsilen Türkiye finallerinde yarışacağını ifade etti.