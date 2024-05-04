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        Kaymakam Kumcu'dan, Üzümlü Sınır Kapısı'na ziyaret

        Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Üzümlü Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 11:18 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:18
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        Kaymakam Kumcu'dan, Üzümlü Sınır Kapısı'na ziyaret
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        Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Üzümlü Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

        Beraberindeki heyetle ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki sınır kapısına giden Kumcu, buradaki ziyaretin ardından Irak tarafında bulunan Serzer bölgesine geçti.

        Serzer Gümrük Müdürü İrfan Süleyman Abdullah ve yetkililer tarafından karşılanan Kumcu, geçişlerin daha rahat sağlanması için yapılabilecekler konusunda görüş alış verişinde bulundu.​​​​​​​

        Kumcu'ya Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Binbaşı Abbas Çelik eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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