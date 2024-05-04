Kaymakam Kumcu'dan, Üzümlü Sınır Kapısı'na ziyaret

Kumcu'ya Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Binbaşı Abbas Çelik eşlik etti.

Serzer Gümrük Müdürü İrfan Süleyman Abdullah ve yetkililer tarafından karşılanan Kumcu, geçişlerin daha rahat sağlanması için yapılabilecekler konusunda görüş alış verişinde bulundu.​​​​​​​

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