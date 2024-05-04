TFF Kadınlar 2. Ligi şampiyonu Yüksekova Belediyespor ilçeye döndü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde şampiyon olarak 1. Lig'e çıkmaya hak kazanan Yüksekova Belediyespor, ilçeye döndü.

Play-off karşılaşmalarında rakiplerini geride bırakarak Kadınlar 1. Lig'e yükselme hedefine ulaşan Yüksekova Belediyesporlu futbolcular, ilçe girişinde halaylarla karşılandı.

Takım otobüsüyle ilçe merkezinde tur attıktan sonra tesislere geçen teknik ekip ve sporculara, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve taraftarlar destek verdi.

Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, gazetecilere, ilçeye bu gururu yaşatan sporculara minnettar olduklarını söyledi.

Ligi ve play-off karşılaşmalarını başarıyla tamamladıklarını belirten Yıldırım, "Hedefimize ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Namağlup şekilde Türkiye şampiyonu olan sahanın sultanlarına teşekkürü bir borç biliyorum. İyi ki varsınız." dedi.

Esendere Belde Belediye Başkanı Büyüksu ise Yüksekova halkına büyük sevinç yaşatan sporculara teşekkür etti.

Kazanılan kupanın bir azmin ve inanmışlığın zaferi olduğunu vurgulayan Büyüksu, "Bu kupa Yüksekova kadınının ne kadar iradeli olduğunun kanıtıdır. Ancak şu an gördüğümüz manzaraya üzüldüm. Gönül isterdi ki bugün Yüksekovalı hemşerilerimin binlercesi burada sizi karşılasaydı. Maalesef ki bu tablo karşısında hepimiz üzüldük. Kızlarımız, bu kadar imkansızlıklara rağmen Türkiye şampiyonu olarak 1. Lig'e yükseldiler. Hepimizin gururu oldular." diye konuştu.