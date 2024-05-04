Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        TFF Kadınlar 2. Ligi şampiyonu Yüksekova Belediyespor ilçeye döndü

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde şampiyon olarak 1. Lig'e çıkmaya hak kazanan Yüksekova Belediyespor, ilçeye döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 18:35 Güncelleme: 04.05.2024 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        TFF Kadınlar 2. Ligi şampiyonu Yüksekova Belediyespor ilçeye döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde şampiyon olarak 1. Lig'e çıkmaya hak kazanan Yüksekova Belediyespor, ilçeye döndü.

        Play-off karşılaşmalarında rakiplerini geride bırakarak Kadınlar 1. Lig'e yükselme hedefine ulaşan Yüksekova Belediyesporlu futbolcular, ilçe girişinde halaylarla karşılandı.

        Takım otobüsüyle ilçe merkezinde tur attıktan sonra tesislere geçen teknik ekip ve sporculara, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve taraftarlar destek verdi.

        Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, gazetecilere, ilçeye bu gururu yaşatan sporculara minnettar olduklarını söyledi.

        Ligi ve play-off karşılaşmalarını başarıyla tamamladıklarını belirten Yıldırım, "Hedefimize ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Namağlup şekilde Türkiye şampiyonu olan sahanın sultanlarına teşekkürü bir borç biliyorum. İyi ki varsınız." dedi.

        Esendere Belde Belediye Başkanı Büyüksu ise Yüksekova halkına büyük sevinç yaşatan sporculara teşekkür etti.

        Kazanılan kupanın bir azmin ve inanmışlığın zaferi olduğunu vurgulayan Büyüksu, "Bu kupa Yüksekova kadınının ne kadar iradeli olduğunun kanıtıdır. Ancak şu an gördüğümüz manzaraya üzüldüm. Gönül isterdi ki bugün Yüksekovalı hemşerilerimin binlercesi burada sizi karşılasaydı. Maalesef ki bu tablo karşısında hepimiz üzüldük. Kızlarımız, bu kadar imkansızlıklara rağmen Türkiye şampiyonu olarak 1. Lig'e yükseldiler. Hepimizin gururu oldular." diye konuştu.

        Takım Kaptanı Kübra Şen de zorlu bir sürecin ardından şampiyon olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Meşakkatli yolculuğumuza ilk adımımızı şampiyon gibi attık. Şampiyon gibi devam ettik ve şampiyon olduk. Yönetimimiz şartları sağlayıp iyileştirdi. Teknik ekibimiz vesile oldu. Biz de mücadele ruhumuzu kullanarak seyir zevki yüksek bir oyun sergiledik. Etik ve ahlak kurallarımızın dışına çıkmayarak oyunumuzu sergiledik. Tabii ki bu takımın ardında devletin üst mercilerinde yer alan kişiler var. Onları da biz burada temsil ediyoruz. Bize destek veren herkese teşekkür ederiz."

        Karşılama programı, halayların çekilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Husumetlesine kurşun yağdırdı
        Husumetlesine kurşun yağdırdı
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        "İsrail hapishanelerde işkence dozunu artırdı"
        "İsrail hapishanelerde işkence dozunu artırdı"
        Amedspor ve Erokspor 1. Lig'e yükseldi!
        Amedspor ve Erokspor 1. Lig'e yükseldi!
        Karadeniz derbisinde 11'ler belli oldu
        Karadeniz derbisinde 11'ler belli oldu
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kim haklı?
        Kim haklı?

        Benzer Haberler

        Kaymakam Kumcu'dan, Üzümlü Sınır Kapısı'na ziyaret
        Kaymakam Kumcu'dan, Üzümlü Sınır Kapısı'na ziyaret
        Hakkari'de akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi
        Hakkari'de akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi
        Askeri bando takımı Yüksekova'da konser verdi
        Askeri bando takımı Yüksekova'da konser verdi
        Hakkari'de TYP kura çekimi yapıldı
        Hakkari'de TYP kura çekimi yapıldı
        Yüksekova'da köy okulunda eğitim gören çocuklar için etkinlik düzenlendi
        Yüksekova'da köy okulunda eğitim gören çocuklar için etkinlik düzenlendi
        Hakkarili aile tarlada bitkin halde buldukları 2 sincap yavrusunun bakımını...
        Hakkarili aile tarlada bitkin halde buldukları 2 sincap yavrusunun bakımını...