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        Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü kutlandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 13:43 Güncelleme: 05.05.2024 - 13:43
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        Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü kutlandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaymakamlık bahçesindeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapan Türkçe öğretmeni Burak Fatih Ünlü, Yüksekova'nın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

        İlçede işgalin hiçbir şekilde kabul edilmediğini, işgale karşı durulduğunu ifade eden Ünlü, "Yüksekovalılar kadını, erkeği yaşlısı ve genci bir olup düşmana karşı direndi. Direniş ruhu Anadolu'nun her noktasına yayılmıştı. Yüksekovalılar, düşmanın acımasızlığına rağmen şehri canları pahasına koruyarak, düşmanı bozguna uğrattılar." dedi.

        Törene, Kaymakam Ömer Çimşit, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, İlçe Emniyet Müdürü Nuri Turan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Nadir Bilbay, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Çayan Çiçek ile kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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