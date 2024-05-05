Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü kutlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık bahçesindeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapan Türkçe öğretmeni Burak Fatih Ünlü, Yüksekova'nın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

İlçede işgalin hiçbir şekilde kabul edilmediğini, işgale karşı durulduğunu ifade eden Ünlü, "Yüksekovalılar kadını, erkeği yaşlısı ve genci bir olup düşmana karşı direndi. Direniş ruhu Anadolu'nun her noktasına yayılmıştı. Yüksekovalılar, düşmanın acımasızlığına rağmen şehri canları pahasına koruyarak, düşmanı bozguna uğrattılar." dedi.