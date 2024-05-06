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        Hakkari Kent Ormanı'nda temizlik çalışması yapıldı

        Hakkari'de "Orman Benim Kampanyası" kapsamında kent ormanında temizlik çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 15:16 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:16
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        Hakkari Kent Ormanı'nda temizlik çalışması yapıldı
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        Hakkari'de "Orman Benim Kampanyası" kapsamında kent ormanında temizlik çalışması yapıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Furkan Berber, ilgili kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşların katılımıyla Sümbül Mahallesi'ndeki kent ormanında etkinlik düzenlendi.

        Katılımcılar, çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla buradaki atıkları topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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