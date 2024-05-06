Hakkari Kent Ormanı'nda temizlik çalışması yapıldı
Hakkari'de "Orman Benim Kampanyası" kapsamında kent ormanında temizlik çalışması yapıldı.
Hakkari'de "Orman Benim Kampanyası" kapsamında kent ormanında temizlik çalışması yapıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Furkan Berber, ilgili kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşların katılımıyla Sümbül Mahallesi'ndeki kent ormanında etkinlik düzenlendi.
Katılımcılar, çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla buradaki atıkları topladı.
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