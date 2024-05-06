Hakkari Kent Ormanı'nda temizlik çalışması yapıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Furkan Berber, ilgili kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşların katılımıyla Sümbül Mahallesi'ndeki kent ormanında etkinlik düzenlendi.

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