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        Çukurca'da yöresel ürünler Zap Kadın Kooperatifinde pazarlanıyor

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üretilen yöresel yiyecekler, Zap Kadın Kooperatifi aracılığıyla pazarlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 19:35 Güncelleme: 06.05.2024 - 19:35
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        Çukurca'da yöresel ürünler Zap Kadın Kooperatifinde pazarlanıyor
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üretilen yöresel yiyecekler, Zap Kadın Kooperatifi aracılığıyla pazarlanıyor.

        Kaymakamlık, Halk Eğitimi Merkezi ve Aile Destek Merkezi'nin desteğiyle kurulan kooperatif bünyesinde faaliyet gösteren kadınlar, ilçede üretilen yiyecekleri paketleyip satışa hazır hale getiriyor.

        Kadınların dokuduğu el emeği göz nuru ürünlerin de pazarlandığı kooperatifteki ürünler, ilçe sakinlerinin yanı sıra çevre illerden ilgi görüyor.

        Kooperatifin kurucu üyelerinden Rabia Kalkan, kooperatifi yaklaşık 2 ay önce açtıklarını söyledi.

        Kooperatifte deri çanta, kilim, seramik ürünleri, amigurumi bebekler ürettiklerini, yöreye ait bal ve tahin sattıklarını belirten Kalkan, "Çukurca'mıza ait yöresel ürünlerimizi satıyoruz. Ürünlerimizde kuru gıdalar da bulunmaktadır. 7 kurucu üyeyiz. Kaymakamlık destekli açtık. Desteklerinden dolayı Sayın Valimiz, Sayın Kaymakamımız ve Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

        Üyelerden Ayten Ertuş da Halk Eğitimi Merkezi'nde üretilen ürünleri de kooperatif bünyesinde sattıklarını dile getirerek, "Bu vesileyle bütün kadınların ürünlerini satışa sunma şansımız oluyor. Buradan elde edilen gelir kadın arkadaşlarımıza veriliyor. Ürünlerimiz ilçeden ve ilçe dışından ilgi görüyor." dedi.

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