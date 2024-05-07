Çukurca Belediye Başkanı Demir'den ilçedeki 154 üniversite öğrencisine burs

Açıklamada, "Bu burs, Belediye Başkanımız Sayın Nazmi Demir'in görev süresi boşunca devam edecek olup tüm Çukurcalı öğrenciler, eğitim hayatları boyunca faydalanabilecektir. Her yıl üniversiteye kayıt dönemlerinde başvuru formu açılıp, üniversiteye yeni yerleşen öğrenciler kampanyaya dahil edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Çukurca Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Demir'in maaşını, makam aracı ve ağırlama giderlerini belediyeye bağışlamasıyla finanse edilen "Çukurca Belediyesi Eğitime Destek Kampanyası"nın mayıs ayı bursunun 154 öğrencinin hesabına yatırıldığı belirtildi.

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