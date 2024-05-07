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        AK Partili Taşkıran, Çukurca ilçesinde ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Doğu Anadolu Bölgesi Muş ve Hakkari İl Koordinatörü Haşim Taşkıran, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 12:33 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:33
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        AK Partili Taşkıran, Çukurca ilçesinde ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Doğu Anadolu Bölgesi Muş ve Hakkari İl Koordinatörü Haşim Taşkıran, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Beraberindeki partililerle Çukurca Belediyesine geçen Taşkıran, Başkanı Nazmi Demir'e yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.

        İlçede yapılması gereken hizmetler ile projeler hakkında Demir'den bilgi alan Taşkıran, daha sonra AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

        Yerel seçimlerde elde edilen başarılardan dolayı Yılmaz'a ve partililere teşekkür eden Taşkıran, ardından Hakkari'ye gitti.

        Taşkıran'a, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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