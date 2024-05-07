Hakkari'de kar ve sis etkili oldu
Hakkari'de yüksek kesimlerde sis ve kar etkili oldu.
Hakkari'de yüksek kesimlerde sis ve kar etkili oldu.
Kentte 3 gündür aralıklarla yağan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Yağış nedeniyle Merga Bütan Kayak Merkezi, dağ ve tepelerin zirveleri beyaza büründü.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte, sis bulutları oluştu.
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