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        Hakkari'de tipiye yakalanan kuzu ve oğlakları araçlarına alarak kurtardılar

        Hakkari'de tipiye yakalanan sürüdeki kuzu ve oğlaklar, Durankaya beldesinde görevli okul müdürleri ve antrenörler tarafından araçlarına alınarak kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:05 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:05
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        Hakkari'de tipiye yakalanan kuzu ve oğlakları araçlarına alarak kurtardılar
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        Hakkari'de tipiye yakalanan sürüdeki kuzu ve oğlaklar, Durankaya beldesinde görevli okul müdürleri ve antrenörler tarafından araçlarına alınarak kurtarıldı.

        Kent merkezinde satın aldıkları küçükbaşları Elmacık köyüne götürmeye çalışan 2 besici, sürüyle ilerledikleri sırada Durankaya beldesi yolunda tipiye yakalandı.

        Bu sırada yoldan geçen Cumhuriyet İlkokulu Müdürü İsmet Tatlı, Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Engin Duman ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünde görevli 2 antrenör, donma tehlikesi yaşayan kuzu ve oğlakların bazılarını araçlarıyla okula götürdü.

        Kalan diğer kuzu ve oğlakları da okulun servisine alan Tatlı ve Duman, hayvanları Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki kazan dairesine bırakarak ısınmalarını sağladı.

        Havanın açılmasıyla bahçeye çıkarılan ve anneleriyle buluşturulan kuzu ve oğlaklar, sahipleri tarafından köye götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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