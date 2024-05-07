Hakkarili çiftçi 20 yıldır yaşlı ve engelliler için ücretsiz baston yapıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki çiftçi Sefer Dilbilir, boş zamanlarında yaptığı bastonları engelli ve yaşlılara ücretsiz dağıtıyor.

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Armutdüzü köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Dilbilir, işlerinden artan zamanını baston yaparak değerlendiriyor.

Dilbilir, çocukluğunda baston yapımına başladığını belirterek, bir ağaç parçasının bastona dönüştürülmesinin büyük emek gerektirdiğini söyledi.

Boş zamanlarında baston yaptığını anlatan Dilbilir, "Her yıl bölgede yaygın olan dişbudak ve mahlep ağaçlarından yaklaşık 100 baston yaparak yaşlı ve engellilere ücretsiz dağıtıyorum. El işçiliğiyle yapılan bastonlar daha dayanıklı oluyor. Baston yapmayı da seviyorum. Yaptığım bastonları yaşlılara, misafirlere, engellilere ve çobanlara dağıtıyorum. Bu işi hayır için yapıyorum. Köyümüze gelen misafirlere de baston hediye ediyorum." diye konuştu.