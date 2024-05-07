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        Hakkarili çiftçi 20 yıldır yaşlı ve engelliler için ücretsiz baston yapıyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki çiftçi Sefer Dilbilir, boş zamanlarında yaptığı bastonları engelli ve yaşlılara ücretsiz dağıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 18:00 Güncelleme: 07.05.2024 - 18:00
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        Hakkarili çiftçi 20 yıldır yaşlı ve engelliler için ücretsiz baston yapıyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki çiftçi Sefer Dilbilir, boş zamanlarında yaptığı bastonları engelli ve yaşlılara ücretsiz dağıtıyor.

        İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Armutdüzü köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Dilbilir, işlerinden artan zamanını baston yaparak değerlendiriyor.

        Dilbilir, çocukluğunda baston yapımına başladığını belirterek, bir ağaç parçasının bastona dönüştürülmesinin büyük emek gerektirdiğini söyledi.

        Boş zamanlarında baston yaptığını anlatan Dilbilir, "Her yıl bölgede yaygın olan dişbudak ve mahlep ağaçlarından yaklaşık 100 baston yaparak yaşlı ve engellilere ücretsiz dağıtıyorum. El işçiliğiyle yapılan bastonlar daha dayanıklı oluyor. Baston yapmayı da seviyorum. Yaptığım bastonları yaşlılara, misafirlere, engellilere ve çobanlara dağıtıyorum. Bu işi hayır için yapıyorum. Köyümüze gelen misafirlere de baston hediye ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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