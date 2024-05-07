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        Hakkari'de mayıs ayında da karla mücadele devam ediyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolunu açmak için mesai yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 19:34 Güncelleme: 07.05.2024 - 19:34
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        Hakkari'de mayıs ayında da karla mücadele devam ediyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolunu açmak için mesai yapıyor.

        İlçe Özel İdaresi ekipleri, 15 gün önce Dağlıca bölgesindeki Mirgezer Üs Bölgesi'ne ulaşımın sağlanabilmesi için çalışma başlattı.

        Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı yolda çalışma yürüten ekipler, kar örtüsünün yüksekliği nedeniyle bazı bölgelerde ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.

        Ekipler, 2 gün içinde yolun kalan kısmını da temizleyerek ulaşıma açmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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