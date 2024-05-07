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        Hakkarili öğrencilere kitap desteğinde bulunuldu

        Hakkari Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Nitelikli Eğitim ve Araştırma Derneği (NEVADER) tarafından, kentteki öğrencilere, kitap desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 19:40 Güncelleme: 07.05.2024 - 19:40
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        Hakkarili öğrencilere kitap desteğinde bulunuldu
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        Hakkari Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Nitelikli Eğitim ve Araştırma Derneği (NEVADER) tarafından, kentteki öğrencilere, kitap desteği sağlandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Ali Çelik, kentin öncelikli konusunun eğitim olduğunu söyledi.

        Eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik atılan tüm adımları önemsediklerini vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

        "Hakkari'de öğrencilerin akademik başarılarını üst seviyeye taşımak istiyoruz. Bunun bir ayağı da sınavlara hazırlanan evlatlarımızı, kitaplarla ve hazırlık kurslarıyla desteklemektir. Daha önce de hem Valiliğimiz hem de hayırsever derneklerimiz tarafından, öğrencilerimize kitap desteğinde bulunulmuştu. Bunu devam ettirelim istedik ve öğrencilerimize, kitapların yanı sıra soru kitapçığı desteğinde de bulunuyoruz. Hayırsever derneğimize, değerli başkanımızın şahsında, ilimizin eğitimine ve öğrencilerimize yaptıkları bu kıymetli katkılar için şükranlarımı sunuyorum."

        Okullarda ve Halk Eğitimi Merkezlerinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğrencilere ücretsiz kurs verildiğini ve materyal desteği sunulduğunu aktaran Çelik, "İnanıyorum ki bu kurslarımıza devam eden öğrencilerimizin çoğu çok iyi üniversiteler kazanacaklardır. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı Hakkari Ölçme Değerlendirme Merkezimize baskı makinası aldık ve sene başından bu yana ilimizdeki tüm 8. ve 12. sınıflarımıza periyodik aralıklarla kazanım değerlendirme sınavı uyguluyoruz. Valilik olarak en değerli hazinemiz olan çocuklarımıza desteğimizi sürdürerek daha rahat ders çalışabilecekleri mekanları artırmaya ve evlatlarımıza yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        İl Milli Eğitim Müdür Vekili Oktay Kızılkaya da desteklerinden Vali Çelik ve dernek üyelerine teşekkür etti.

        NEVADER Başkanı Azad Tekin Ulutaş ise eğitime katkı sunmak için çaba sarf ettiklerini bildirerek, "Temel amacımız, kitap desteğinde bulunup ihtiyaç sahibi olan başarılı öğrencilerimizin daha iyi yerleri kazanmalarını sağlamaktır. Başarılı olmak için düzenli ders çalışmanın önemi büyüktür ve bu programlı çalışma, sadece sınavlarda iyi not almak için değil, hayatta başarılı olmak için de gereklidir. İnanıyorum ki bu kitaplar, hayata ve sınava hazırlanan siz kıymetli öğrencilerimize, önemli katkılar sağlayacak." diye konuştu.

        Programa Vali Yardımcısı Furkan Berber, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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