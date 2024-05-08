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        Yüksekova'da kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:30 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:30
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        Yüksekova'da kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

        Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü Spor salonunda başlayan turnuvaya 24 takım katıldı.

        Turnuvanın ilk maçı Yüksekova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Yüksekova Meslek Yüksek okulu arasında oynandı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, gazetecilere, bu tür turnuvaların farklı yaşlarda ve farklı branşlarda devam edeceğini söyledi.

        Turnuvada 36 maçın yapılacağını belirten Yılmaz, "Turnuvanın sonunda en iyi olan takım kazansın istiyoruz. Burada amaç birinci ikinci ve üçüncüyü belirlemek değil, güzel bir çalışma sergilemek. Kurumlarımızın bu tür etkinliklerle kaynaşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

        Yüksekova Meslek Yüksekokulu Takımının sahadan galip ayrıldığı karşılaşmayı Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Salih Özdemir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emir Özdil, Yüksekova Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Akif Arslan, Sanayi ve Ticaret Odası Meclis Başkanı Timur Sevi ve vatandaşlar izledi.

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