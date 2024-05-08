Yüksekova'da kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü Spor salonunda başlayan turnuvaya 24 takım katıldı.

Turnuvanın ilk maçı Yüksekova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Yüksekova Meslek Yüksek okulu arasında oynandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, gazetecilere, bu tür turnuvaların farklı yaşlarda ve farklı branşlarda devam edeceğini söyledi.

Turnuvada 36 maçın yapılacağını belirten Yılmaz, "Turnuvanın sonunda en iyi olan takım kazansın istiyoruz. Burada amaç birinci ikinci ve üçüncüyü belirlemek değil, güzel bir çalışma sergilemek. Kurumlarımızın bu tür etkinliklerle kaynaşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.