Yüksekova "Trafik Haftası" etkinlikleri sürüyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Trafik Haftası" dolayısıyla sürücüler trafik testine tabi tutuldu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Trafik Haftası" dolayısıyla sürücüler trafik testine tabi tutuldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülere yönelik uygulama yaptı.
İpekyolu'nda gerçekleştirilen uygulamada, ekiplerce durdurulan araçların sürücülerine trafik işaret levhalarının ne anlama geldiği soruldu.
Soruları bilen sürücülere anahtarlık hediye edildi, araçlardaki çocuklara yapboz ve trafik boyama kitabı verildi.
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