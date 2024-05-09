Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de üniversite öğrencileri İsrail'in saldırılarını protesto etti

        Hakkari'de üniversite öğrencileri, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 17:18 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de üniversite öğrencileri İsrail'in saldırılarını protesto etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'de üniversite öğrencileri, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşkesi Sosyal Bilimler Üniversitesi önünde bir araya gelen öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İsrail'i protesto eden pankart ve dövizlerle yürüyüşe başladı.

        Tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan atan guruptakiler, Valilik binası önüne kadar yürüdü.

        Burada toplanan grup adına açıklama yapan Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Cumali Çakmak, dünyanın her yerinde Gazze'deki vahşeti durdurmak için meydanlara inen herkese, özellikle üniversite gençlerine teşekkür ettiklerini söyledi.

        Yurt dışındaki öğrencilerin cesaretle meydanlarda olduğunu belirten Çakmak, "Üniversitelerden atılma, sınır dışı edilme tehlikesine rağmen eylemlerine devam ediyorlar. Belki de çoğu sınavlara girmeyecekler. Bir seneyi kaybedecekler ama buna rağmen bu öğrenciler kampüsleri terk etmiyor, kitlesel eylemlerine devam ediyorlar. İsrail'i durdurmaya çalışıyorlar. Yine o üniversitelerde görev yapan öğretim görevlilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Gazze'de 217 günden bu yana tarihte benzerine az rastlanır bir vahşetin yaşandığını vurgulayan Çakmak, şunları kaydetti:

        "Orada insanlığını kaybetmiş varlıklar, kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden insanları hunharca öldürüyorlar. Son olarak Refah bölgesine bir kara operasyonu başlattılar. Refah'ta köşeye sıkışmış halde bekleyen 2 milyona yakın Müslüman kardeşimiz var. Buna rağmen kimse harekete geçmiyor. Bir daha Gazzelerin yaşanmaması için şuurlu nesiller yetiştireceğiz. Gazze'de ve diğer coğrafyalarda yaşanan vahşeti unutmayacağız, unutturmayacağız. Müminin en büyük silahı olan duaya sığınacağız."

        Dua edilmesiyle sona eren yürüyüşe AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, teşkilat mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        Eşini ve eşinin ailesini katleden cani: Öldürüp fotoğraflarını paylaştım!
        Eşini ve eşinin ailesini katleden cani: Öldürüp fotoğraflarını paylaştım!
        İşte en çok aranan meslekler
        İşte en çok aranan meslekler
        Sahillerde karavan işgali
        Sahillerde karavan işgali
        İmza sayısında son durum ne?
        İmza sayısında son durum ne?
        Kadın pilotun başarısı!
        Kadın pilotun başarısı!
        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!
        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!
        Kısa omurgalı köpeğin dokunaklı hikayesi!
        Kısa omurgalı köpeğin dokunaklı hikayesi!
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Çukurca'da çiftçilere 29 bin fide dağıtıldı
        Çukurca'da çiftçilere 29 bin fide dağıtıldı
        Yüksekova'da karla mücadele ekipleri üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor
        Yüksekova'da karla mücadele ekipleri üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor
        Şemdinli'de "Okuma Bayramı" etkinliği düzenlendi
        Şemdinli'de "Okuma Bayramı" etkinliği düzenlendi
        GÜNCELLEME - Dağdan düşen kaya parçaları nedeniyle kapanan Hakkari-Çukurca...
        GÜNCELLEME - Dağdan düşen kaya parçaları nedeniyle kapanan Hakkari-Çukurca...
        Hakkari-Çukurca kara yolunda heyelan; kamyonet kayalar arasında kaldı (2)
        Hakkari-Çukurca kara yolunda heyelan; kamyonet kayalar arasında kaldı (2)
        Yüksekova "Trafik Haftası" etkinlikleri sürüyor
        Yüksekova "Trafik Haftası" etkinlikleri sürüyor