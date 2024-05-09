Hakkari Valisi Çelik'ten Çukurca Belediye Başkanı Demir'e ziyaret

​Ziyaretinde Vali Çelik'e İlçe Kaymakamı Mert Kumcu ve AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.