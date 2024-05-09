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        Hakkari Valisi Çelik'ten Çukurca Belediye Başkanı Demir'e ziyaret

        Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir'i makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 21:25 Güncelleme: 09.05.2024 - 21:25
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        Hakkari Valisi Çelik'ten Çukurca Belediye Başkanı Demir'e ziyaret
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        Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir'i makamında ziyaret etti.

        Başkan Demir'den ilçenin ihtiyaçları ve planlanan projeleri hakkında bilgi alan Çelik, Demir'e yeni görevinde başarılar diledi.

        ​Ziyaretinde Vali Çelik'e İlçe Kaymakamı Mert Kumcu ve AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz eşlik etti.

        Vali Çelik, Başkan Demir'e plaket takdim etti.​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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