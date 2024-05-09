Hakkari Valisi Çelik'ten Çukurca Belediye Başkanı Demir'e ziyaret
Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir'i makamında ziyaret etti.
Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir'i makamında ziyaret etti.
Başkan Demir'den ilçenin ihtiyaçları ve planlanan projeleri hakkında bilgi alan Çelik, Demir'e yeni görevinde başarılar diledi.
Ziyaretinde Vali Çelik'e İlçe Kaymakamı Mert Kumcu ve AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz eşlik etti.
Vali Çelik, Başkan Demir'e plaket takdim etti.
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