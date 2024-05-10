Hakkari'de Sağlık İçin Hareket Günü etkinliği düzenlendi
Hakkari Sağlık Müdürlüğünce 10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Günü dolayısıyla uçurtma etkinliği düzenlendi.
Hakkari Sağlık Müdürlüğünce 10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Günü dolayısıyla uçurtma etkinliği düzenlendi.
Merzan Futbol Sahası'nda düzenlenen etkinlikte aileleriyle gelen çocuklara görevlilerce uçurtma dağıtıldı.
Ebeveynleriyle uçurtma uçuran çocuklar, müzik eşliğinde güzel zaman geçirdi.
Etkinliğe kurum ve hastane personeli de katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.