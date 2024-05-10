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        Hakkari'de Trafik Haftası dolayısıyla program düzenlendi

        Hakkari'de, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Trafik Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 14:53 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:53
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        Hakkari'de Trafik Haftası dolayısıyla program düzenlendi
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        Hakkari'de, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Trafik Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yaya geçidinin sürücüler tarafından fark edilmesi ve yayaların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesine yönelik eğitici faaliyetler yapıldı.

        Etkinliğe katılan Hakkari Valisi Vali Çelik, yaya geçidine kırmızı çizgiyi çizdi, katılımcıları bilgilendirdi.

        Polis ve jandarmanın kullandığı cihazları inceleyen Çelik, şunları kaydetti:

        "Ülkemizde her yıl yüzlerce, binlerce insanımız, trafik kazalarında vefat ediyor veya yaralanıyor. İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, son yıllarda ülkemizde trafik kazalarında ölümler ve yaralanmalar büyük oranda azaldı. İnşallah hiç olmaz."

        Yaya geçitlerinde tüm sürücülerin vatandaşlara yol vermesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "Bununla ilgili olarak etkin denetimlerimiz artarak devam edecek. Hedefimiz can kaybının olmaması, yaralanmalı ve ölümlü kazaları azaltmak. Mümkünse hiç meydana gelmemesini sağlamak. Bu elbette alınacak tedbirlerle birlikte vatandaşlarımızın mutlak suretle trafik kurallarına uymalarıyla mümkün olacaktır." diye konuştu.

        Etkinliğe katılan öğrenciler, ellerindeki "Yaya yolu benim yolum", "Lütfen yol ver", "Yayalar kırmızı çizgimiz" ve "Yayalar önceliklidir" yazılı pankartlarla sürücülere uyarıda bulundu.

        Etkinliğe Vali Yardımcısı Furkan Berber, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Oktay Kızılkaya, şube müdürleri Ayhan Turgut, Kazım Gür, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Komiseri Ömer Karakaş, jandarma ekipleri, minibüs ve taksi sürücüleri, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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