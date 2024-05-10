Hakkari'de Trafik Haftası dolayısıyla program düzenlendi

Hakkari'de, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Trafik Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yaya geçidinin sürücüler tarafından fark edilmesi ve yayaların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesine yönelik eğitici faaliyetler yapıldı.

Etkinliğe katılan Hakkari Valisi Vali Çelik, yaya geçidine kırmızı çizgiyi çizdi, katılımcıları bilgilendirdi.

Polis ve jandarmanın kullandığı cihazları inceleyen Çelik, şunları kaydetti:

"Ülkemizde her yıl yüzlerce, binlerce insanımız, trafik kazalarında vefat ediyor veya yaralanıyor. İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, son yıllarda ülkemizde trafik kazalarında ölümler ve yaralanmalar büyük oranda azaldı. İnşallah hiç olmaz."

Yaya geçitlerinde tüm sürücülerin vatandaşlara yol vermesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "Bununla ilgili olarak etkin denetimlerimiz artarak devam edecek. Hedefimiz can kaybının olmaması, yaralanmalı ve ölümlü kazaları azaltmak. Mümkünse hiç meydana gelmemesini sağlamak. Bu elbette alınacak tedbirlerle birlikte vatandaşlarımızın mutlak suretle trafik kurallarına uymalarıyla mümkün olacaktır." diye konuştu.