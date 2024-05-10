Hakkari'de 350 jandarma personeline arama kurtarma eğitimi verildi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı JAK ekipleri, komutanlık bünyesindeki birliklerde görevli 350 personele depreme farkındalık ve afetlerde arama kurtarma eğitimi verdi.

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